- Presedinta Consiliului National al Elevilor, Miruna Croitoru, a declarat joi ca optiunea de a alege Religia ca proba la Bacalaureat "nu ar aduce un beneficiu real elevilor" pentru ca materia nu este una unitara, avand in vedere

- Presedinta Consiliului National al Elevilor, Miruna Croitoru, a declarat joi ca optiunea de a alege Religia ca proba la Bacalaureat "nu ar aduce un beneficiu real elevilor" pentru ca materia nu este una unitara, avand in vedere multitudinea de convingeri religioase, iar credintele sunt greu de evaluat…

- Reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane si a celorlalte cultelor propun ca elevii sa poata alege Religia ca materie de examen la Bacalaureat, propunerea fiind considerata ”este logica si justificata de realitate”, anunța news.ro.”Propunerea BOR si a celorlalte culte din Romania ca elevii sa poata…

- Religia este noua materie care ar putea fi introdusa in programa pentru Bacalaureat. Elevii vor putea opta la aeasta materie ca o posibila opțiune privind examenele susținute de aceștia pentru finalizarea celor 12 clase. Solicitarea a fost semnata de Patriarhul Daniel.

- Dupa ce Ligia Deca, ministrul educației, a prezentat, pe 27 februarie, legile „Romania Educata”, reprezentanți ai parinților și ai elevilor și-au exprimat nemulțumirile, scrie publicația Școala 9. Ce spun doi dintre aceștia, inainte ca pachetul legislativ sa intre in dezbatere parlamentara? Admiterea…

- Consiliul Național al Elevilor se opune vehement examenului de admitere la liceu, separat de Evaluarea Naționala despre care spune ca meditații private, nivel de stres ridicat și dificultate crescuta in alegerea filierei și liceului potrivit. Totodata, mai susține Consiliul Național al Elevilor, intr-un…

- Consiliul Național al Elevilor se opune cu fermitate susținerii admiterii la liceu in mod descentralizat, care s-ar putea concretiza in meditații private, nivel de stres ridicat și dificultate crescuta in alegerea filierei și liceului potrivit, va starni doar discrepanțe uriașe intre licee și va incalca…

- Ministrul a finalizat draftul Legilor Educatiei si l-a prezentat pentru prima data liderilor din coalitia de guvernare. Daca fostul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, propunea un Bacalaureat cu o singura proba pentru toate materiile, Ligia Deca vrea acum o proba scrisa și una orala, separat, doar…