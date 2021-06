Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Prefectul Emilia Paraschivescu s-a intalnit cu primarii din județ, pentru a gasi soluții de accelerare a campaniei de vaccinare mai 28, 2021 17:26 Prefectul județului Teleorman, Emilia Paraschivescu a convocat, in perioada 26-28 mai, o serie de intalniri in toate zonele județului, pentru…

- Social Doar doua localitați din județ mai sunt in scenariul roșu/ Rata de infectare ajunge la 0.37 in Teleorman mai 24, 2021 11:51 Numai doua localitați din cele 97 ale județului mai erau, luni, in scenariul roșu, cu rate de infectare mai mari de 3 cazuri la mia de locuitori. Este vorba, potrivit…

- Social Rata de infectare in Alexandria a scazut sub 1 la mia de locuitori mai 17, 2021 10:30 Toate cele trei municipii și doua orașe din județ inregistreza, luni, rate de infectare sub 1 la mie, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica. Astfel, municipul Alexandria, unde rata…

- Social Doar patru localitați din Teleorman mai sunt in scenariul roșu mai 12, 2021 11:10 Ultimele date furnizate de DSP Teleorman arata ca scade numarul localitaților aflate in scenariul roșu din județ. Astfel, conform raportarii valabile la data de 12 mai 2021, doar pentru Bragadiru, cu o rata de…

- Social Peste 750 de persoane s-au vaccinat, intr-o singura zi, impotriva COVID-19 in centrele din județ aprilie 13, 2021 09:45 751 de persoane, dintre care 248 cu prima doza și 503 cu a doua doza (rapel), au fost vaccinate, duminica, in centrele de imunizare funcționale la nivelul județului Teleorman,…

- Social ANL a receptionat 15 locuinte pentru tinerii specialiștii din sanatate și invațamant in orașul Videle martie 30, 2021 17:50 Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL), institutie aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA), a recepționat, marți,…

- Politic Deputatul PNL Costel Barbu a deschis cabinete parlamentare la Turnu Magurele și Roșiori de Vede martie 19, 2021 15:23 In mijlocul oamenilor Astazi (n.r. vineri, 19 martie) am deschis birourile parlamentare din Roșiorii de Vede și Turnu Magurele, unde va aștept in fiecare zi de vineri,…