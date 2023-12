Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene (UE) se reuneste, la Bruxelles, in zilele de 4-5 decembrie 2023, pe agenda discutiilor aflandu-se ca subiect posibil si aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.

- Decizia Austriei de a refuza Romania a fost una strict bazata pe interese politice. Croația, admisa in Schengen, a inregistrat o creștere de 140% a migrației ilegale in ultimul an. In timp ce Romania este ținuta la porțile Schengen de catre Austria pe baza argumentului migrației ilegale, Croatia a inregistrat…

- Grecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea Bulgariei la SchengenGrecia si-a confirmat sprijinul pentru aderarea cu drepturi depline a Bulgariei la Spatiul Schengen in cadrul unei intrevederi intre ministrul bulgar al afacerilor interne, Kalin Stoianov, si ministrul grec al migratiei si azilului,…

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…