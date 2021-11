Consiliul Județean Maramureș susține educația. Centrele Școlare Speciale din județ vor intra în reabilitare pe bani europeni! In ședința de lucru a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au adoptat mai multe hotarari privind realizarea de investiții importante pentru Maramureș. Proiectele cu finanțare prin Administrația Fondului de Mediu reprezinta investiții importante pentru executivul CJ Maramureș. In acest sens, astazi au fost adoptate hotararile prin care Consiliul Județean Maramureș va participa la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice” in care iși desfașoara activitatea Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din Vișeu de Sus, Casa… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de astazi a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au adoptat mai multe hotarari privind realizarea de investiții importante pentru Maramureș. Proiectele cu finanțare prin Administrația Fondului de Mediu reprezinta investiții importante pentru executivul CJ Maramureș. In acest sens,…

- Consiliul Județean Maramureș a aprobat in ședința din 5 noiembrie incheierea Acordului de parteneriat intre U.A.T. Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș și U.A.T Municipiul Baia Mare pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare pod peste Raul Sasar – Str. Europa,…

- “Un numar de 218 persoane fizice/locuinte individuale beneficiaza de sisteme fotovoltaice instalate de Enel, dupa ce s-au inscris in programul ‘Casa Verde Clasic’. Pe langa avantajul de a produce cea mai mare parte a energiei pentru nevoile proprii, prosumatorii, in functie de surplusul de energie vandut…

- Programul ELENA privind eficientizarea energetica a cladirilor publice a intrat intr-un impas, protocolul de colaborare intre Agenția de Dezvoltare Regionala și Banca Europeana de Investiții (BEI), care gestioneaza acest program, nefiind semnat nici pana in prezent. In aceste condiții, proiectele depuse…

- Compania de consultanta KPMG lanseaza un program de investitii de 1,5 miliarde de dolari pe o perioada de trei ani pentru dezvoltarea de solutii la problemele de mediu, sociale si de guvernanta (ESG - Environmental, Social, Governance), cu scopul de a-si sprijini clientii in rezolvarea lor. Potrivit…

- Achizitia unui autovehicul prin programul Rabla Clasic Foto: Arhiva/Bogdan Predescu. Aproape 52.000 de persoane fizice s-au înscris pâna acum la producatori sau dealeri auto pentru achizitia unui autovehicul prin programul Rabla Clasic pe acest an, arata datele publicate de Administratia…

- GLIMBOCA – In momentul de fata, la Glimboca se afla in derulare mai multe proiecte care, odata finalizate, vor schimba mult in bine fata comunei! Potrivit primarului Petru Crisnic, primul dintre acestea este amenajarea lacului care va fi transformat in pescarie, odata cu popularea lui cu pesti. „Acolo…