Consiliul Județean Ialomița a început pregătirile pentru sezonul rece 2022-2023 Pregatirile pentru sezonul rece 2022-2023 au intrat in linie dreapta și la nivelul județului Ialomița. Consiliul Județean Ialomița va asigura deszapezirea drumurilor județene in baza Acordurilor-Cadru incheiate in 2019 cu societațile aflate in administrarea instituției. Este vorba despre Drumuri și Poduri SA și Infrastructura Drumuri și Poduri SA. Anul trecut, administrația județeana a platit pentru intreținerea acestor drumuri 768 mii de lei. Ialomița, pregatita pentru deszapezire In anul 2019, Consiliul Județean Ialomița a incheiat 3 Acorduri-Cadru, in vederea efectuarii lucrarilor... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Ialomița a aprobat vineri, 28 octombrie 2022, rectificarea bugetului Drumuri și Poduri SA, societate aflata in subordinea instituției. Conform datelor oficiale, firma inregistreaza pierderi de 2,9 milioane de lei comparativ cu bugetul aprobat in februarie 2022. Una dintre masurile…

- Zilele urmatoare, la Timișoara sunt așteptate temperaturi de cca. 20°C pe timpul zilei, așa ca cei de la Colterm vor opri temporar alimentarea cu energie termica. Se fac in continuare pregatiri pentru sezonul rece: astazi a ajuns in gara inchiriata la Motru primul tren incarcat cu carbune.

- Administrația Pavel a reușit dupa 2 ani sa renunțe la serviciile directorului adjunct al Infrastructura Drumuri și Poduri SA, firma inființata in mandatul trecut pentru a susține eforturile investiționale ale administrației județene. O data cu el a fost retras pe linie moarta și ex-primarul Alexandru…

- Colterm se pregatește de sezonul rece. Sunt stocate, deja, 30.000 de tone de carbune, dintr-un total necesar de 250.000 de tone. 2.899 de apartamente s-au deconectat de la sistemul de termoficare al orașului. Pregatirile pentru sezonul de incalzire 2022-2023 se afla, la Colterm...

- Consiliul Județean Ialomița a aprobat marți, 30 august 2022, alocarea unui imprumut fara dobanda catre Drumuri și Poduri SA, societate aflata in subordinea instituției. Imprumutul are o perioada de grație de 5 luni și va fi rambursat in decursul unui an. Decizia, fara precedent la nivelul administrației…

- Așteptarea a luat sfarșit! Veronica Trandafir și Andrei Niculae se intorc cu sezonul doi din Breakfast, cel mai cel matinal! Nu știi la ce sa te aștepți: zeci de rubrici noi, sute de invitați și mii de momente de neuitat, la Virgin Radio Romania Breakfast cu Veronica Trandafir și Andrei Niculae, de…

- Intreprinderea „Termoelectrica” a anunțat demararea procedurii de achiziție a 20 de mii de tone de pacura, scrie Jurnal.md . Aceasta achiziție are loc in conformitate cu decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, nr. 32 din 8 august, curent. La achiziția pacurii, SA „Termoelectrica” se va ghida…

- Anthony Gordon (21 de ani), atacantul lateral de la Everton, este dorit cu insistența de Chelsea. „Albaștrii” sunt pregatiți sa faca o oferta colosala, de 70 de milioane de euro, potrivit Daily Mail. Chelsea il vrea pe Gordon, de la Everton Anthony Gordon este un atacant englez crescut in academia lui…