- Concursul “Drumul spre celebritate”, dupa 10 ani petrecuti la Palatul Mogosoaia, se muta la Ramnicu Sarat, pentru a aduce un omagiu marii cantarete Florica Cristoforeanu. Centrul Cultural “Florica Cristoforeanu”, Asociatia “Pro Valores”, Uniunea de Creatie Interpretativa a Muzicienilor din Romania,…

- Pop-starul american Taylor Swift va fi capul de afis al celebrului Festival de muzica Glastonbury din sud-vestul Angliei, in iunie, a anuntat artista duminica, potrivit dpa. ''Sunt extaziata sa va spun ca voi fi vedeta Glastonbury la a 50-a lui aniversare. Ne vedem acolo!', a scris cantareata…

- Trofeul festivalului a fost câștigat de doi elevi ai Școlii Liviu Rebreanu, pregatiți de învațatorul Gheorghe Cuc. Premii au mai fost acordate și elevilor de la școlile Ion Creanga, Eugen Pora și Iuliu Hațieganu, din cartier. Micuții Manașturului au cântat în…

- Bucuresteanul Iulian Selea, un tanar de 20 de ani, student la jurnalism, a castigat trofeul celei de-a 44-a editii a Festivalului international de muzica usoara romaneasca "Florentin Delmar" de la Focsani. Tanarul si-a adjudecat marele premiu in valoare de 10.000 de lei, oferit de primaria municipiului…

- Primaria Municipiului Dej in colaborare cu Asociația „Ambitus” Egyesulet din Cluj-Napoca organizeaza concertul de muzica clasica intitulat ,,Muzica, pod peste culturi”. Evenimentul va avea loc in data de 21 noiembrie 2019, ora 18:00, la Centrul Cultural ARTA, iar intrarea este libera. Protagoniștii…

- DISPOZITIE Nr. 350 - privind convocarea Consiliului judetean in sedinta extraordinara in data de 14 noiembrie 2019 Presedintele Consiliului judetean Buzdu, In temeiul art.134, 178 alin.(2), 179 alin. (2) lit. ,b” si alin. (6) si art.196 alin.(1), lit. ,b” din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019…