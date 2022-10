Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara de indata Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.134 alin. 4 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in data…

- Joi, 8 septembrie, de la ora 15:00, va avea loc ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Pitești. Proiectele de pe Ordinea de zi sunt disponibile aici : https://www.primariapitesti.ro/sedinta-extraordinara… / https://www.primariapitesti.ro/…/files/Proiect_OZ.pdf.

- Consiliul Local Lugoj se va intruni in data de 31 august, de la ora 14,in sala roșie a Cinematografului “Bela Lugosi”, intr-o noua ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 19 proiecte de hotarari: Proiect de hotarare nr. 337 privind aprobarea agendei acțiunilor culturale pe anul 2022…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 31.08.2022, ora 13,00 sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta. Proiectele ordinii de zi ndash; Anexa la Dispozitia nr.603 din 25.08.2022 privind convocarea Consiliului Judetean Constanta in sedinta ordinara pentru…

- Guvernul Romaniei se intruneste astazi intr o sedinta pe agenda careia vor fi incluse urmatoarele proiecte de acte normative. PROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTA PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind reglementarea unor masuri temporare privind ocuparea functiilor publice prin transfer la cerere PROIECT…

- O ședința de indata a Consiliului Local fost convocata pentru ora 15,00 la sediul Primariei Carei. Ca de obicei, sfidarea la adresa careienilor este in forma continua așa ca proiectele NU AU FOST postate pe pagina oficiala. Ordinea de Zi de astazi cuprinde 3 proiecte de hotarare dintre care doua se…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 10.08.2022, ora 12.00 sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta. Proiectele ordinii de zi 1. Proiect de hotarare nr.192 04.08.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico…

- Consiliul Local Municipal Constanta se reuneste joi 4 august de la ora 14.00 in sedinta extraordinara prin mijloace electronice. Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei municipiului Constanta aprobat prin HCL nr. 64 2022.initiator: primar Vergil…