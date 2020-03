Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat marți dimineața ca instituția pe care o conduce preia un spital privat și finanțeaza operațiunile necesare tratarii pacienților infectați cu coronavirus. Aproximativ 180 de pacienți vor putea fi tratați acolo. Anunțul lui Alin Tișe, pe contul…

- Odata cu apariția mai multor cazuri de coronavirus, va fi nevoie și de mai mult personal medical. Spitalul Județean de Urgența Bacau va cere intariri. „Am solicitat Ministerului Sanatații relocarea medicilor de ATI, Urgențe și Infecțioase de la alte... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Experții chinezi au confirmat, pe baza unor rezultate obținute in uma unor teste clinice, ca tratamentul impotriva malariei are efecte certe pentru tratarea pacienților infectați cu virusul coronavirus (COVID-19), noteaza agenția de presa chineza, Xinhua. In unanimitate, experții au sugerat ca medicamentul…

- Medicamente folosite in special pentru tratarea virusului HIV și SIDA sunt utilizate de autoritațile chineze pentru tratarea pacienților din Wuhan care au fost infectați cu coronavirus, a anunțat Comisia pentru Sanatate din Wuhan intr-un comunicat, relateaza CNN, potrivit Mediafax.Trei spitale…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.Vezi și: BREAKING - Atac armat in Germania:…