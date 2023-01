Consiliul Investitorilor Străini, nemulţumit de Guvern pentru introducerea de taxe prin ordonanţe de urgenţă netransparente în domeniul energiei „Europa se confrunta cu o criza fara precedent in domeniul energiei, principala provocare fiind gasirea acelor masuri echilibrate si instrumente care sa asigure solutii viabile si durabile care sa sustina toti actorii, sa reduca presiunea costurilor si sa protejeze consumatorii vulnerabili. In acelasi timp sunt necesare investitii importante in sistemul energetic pentru a asigura securitatea si independenta energetica in viitor. Un criteriu vital pentru marii investitori ramane stabilitatea, predictibilitatea si transparenta cadrului legislativ asa cum rezulta si din cea mai recenta editie a Business… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

