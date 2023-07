Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romani! In perioada urmatoare, sute de mii de angajați din Romania ar putea primi venituri mai mici cu aproximativ 30%. Guvernul are in plan sa elimine o parte dintre facilitațile fiscale, iar cei care lucreaza in domeniul IT sunt singurii care nu ar fi afectați de aceasta masura.

- Avem lista alimentelor care se vor ieftini din iulie, in Romania. Preturile la carne, ulei sau oua vor scadea dupa ce Guvernul ia in calcul plafonarea adaosului comercial pentru ieftinirea alimentelor. Astfel, procesatorii și magazinele vor trebui sa reduca adaosurile comerciale. Ce alimente se vor…

- In urma ședinței structurii de conducere a singurei confederații naționale reprezentative pentru IMM-uri la nivel național, Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) iși exprima public dezacordul asupra lipsei din structura guvernamentala a MINISTERULUI INTREPRINDERILOR…

- In Parlamentul Romaniei, am adus in dezbatere noul concept fiscal, promovat la nivelul intregii Uniuni Europene sub titulatura simbolica de taxa de solidaritate. Am convingerea ferma ca avem nevoie de masuri egale de impozitare intre Intreprinderile Mici și Mijlocii și corporațiile straine, iar orice…

- Datoria statului, aflata intr-o crestere constanta de-a lungul anilor, a trecut de pragul de 700 de miliarde de lei. Totodata, gradul de indatorare raportat la PIB a depasit nivelul de 50% si a ajuns la 50,1%, releva datele analizate de Profit.ro.Astfel, in februarie, datoria a ajuns la 706,5 miliarde…

- Elis Pavaje, liderul pieței de prefabricate mici din beton din Romania anunța lansari de produse și investiții semnificative pentru anul 2023. Cu provocari greu de anticipat dar și cu reușite dincolo de așteptari, Eliș Pavaje a inregistrat in 2022 o cifra de afaceri de 380,7 milioane lei, insemnand…

- – ministerul fara ministru- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania (CNIPMMR) iși exprima nemulțumirea in legatura cu lipsa oricarei masuri de susținere a antreprenorilor din partea Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. Practic, pana la sfarșitul lunii aprilie 2023, niciun program de susținere…

- Principala organizație a patronilor de firme mici și mijlocii din Romania, Consiliul Național IMM (CNIPMMR), condusa de Florin Jianu, fost ministru pentru IMM, a lansat, marți, un atac dur la adresa actualului ministru al Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu (PNL), caruia ii reproșeaza ca…