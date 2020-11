Stiri pe aceeasi tema

- "Romania sa aiba in vedere atat restructurare de cheltuieli, cat si venituri fiscale/bugetare in crestere", a declarat presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. Acesta este de parere ca tara noastra trebuie sa inceapa corectia macroeconomica in 2021, care trebuie sa fie graduala, sa…

- Ministrul Finanțelor: In aceasta saptamana au fost prezentate mai multe informatii la nivel macro care confirma scenariul privind revenirea economiei in trimestrul III Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca informatiile din aceasta saptamana confirma scenariul revenirii economiei in trimestrul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Iasi ca autoritatile nu iau in calcul scenariul unui lockdown in Romania, ci doar aplicarea unor restrictii la nivel local, unde situatia epidemiologica impune acest lucru. Intrebat daca autoritatile au in vedere scenariul unui lockdown, aplicat…

- PSD, noi critici la adresa modului in care este gestionata criza Covid-19 Social-democrații susțin ca cea mai mare problema a României o reprezinta lipsa cronica de specialiști din actualul guvern. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a lansat azi noi critici la adresa modului în care…

- PSD considera "revoltator" fapul ca in ziua in care Bucurestiul intra in scenariul rosu, membrii Guvernului in frunte cu premierul Ludovic Orban "sunt preocupati tot de impartirea ciolanului si de alegeri". "Este revoltator ca in ziua in care Capitala intra in scenariul rosu, membrii Guvernului…

- In acest razboi, pentru a nu invinge și a nu intra intr-un nou val, e nevoie sa respectam niște reguli, a mai spus președintele Consiliului Fiscal. „Bugetul public este in continuare puternic afectat. Avem distorsiuni nu numai legate de o structura a economiei, avem diferențe mari de competitivitate…

- Majorarea pensiilor cu 14% implica un efort bugetar de 3,6 miliarde de lei in anul 2020 si, respectiv, 10,92 miliarde de lei in anul 2021, spun oficialii Consiliului Fiscal. "Majorarea cheltuielilor bugetare cu pensiile nu poate face abstractie de situatia BGC (bugetul general consolidat -…

- Consiliul Fiscal, condus de academicianul Daniel Daianu, considera ca Romania va avea un deficit de minim 7,5%, care ar putea ajunge chiar pana la 8,6%, in acest an, in ciuda revenirii economice. Institutia afirma ca „razboiul cu COVID-19 nu este terminat”, fiind unul de uzura si ca pot exista „reinchideri”…