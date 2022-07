Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce trupele ruse au invadat Ucraina, sub pretextul apararii Donbasului (regiune din sud-estul Ucrainei), Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (PACE) a decis excluderea Rusiei din Consiliul Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Suedezul Jonas Jerebko a parasit, sambata, echipa TSKA Moscova, la mai putin de trei luni de cand a luat decizia controversata de a se alatura gruparii din capitala Rusiei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a adoptat marti in a treia si ultima lectura o lege care permite Rusiei sa nu mai puna in aplicare deciziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), dupa excluderea acesteia din Consiliul Europei in luna martie, relateaza AFP. ‘Curtea Europeana…

- Secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, a glumit ca ar dori sa dedice melodia lui Taylor Swift „We Will Never Be Together Again” (n.r. – Nu vom mai fi niciodata impreuna) președintelui rus Vladimir Putin, informeaza Departamentul de Stat American , citat de Ukrainska Pravda. Vorbind cu absolvenții…

- "Ceea ce trebuie sa facem este sa nu intram intr-o zona de ura si o psihoza de conflict, insa trebuie totodata sa dam un raspuns puternic intr-un mod responsabil, rational si serios\", a declarat Vucici, potrivit Tanjug, citat de Agerpres.Liderul de la Belgrad a anuntat ca vineri se va intruni Consiliul…

- Spania isi va redeschide Ambasada din Kiev „in urmatoarele zile”, a anuntat luni dupa-amiaza premierul Pedro Sanchez, citat de postul de televiziune CNN. Redeschiderea Ambasadei se va produce „in urmatoarele zile” si va reprezenta „un nou semnal privind angajamentul Guvernului Spaniei si al societatii…

- Reprezentanti ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si ai Consiliului Europei au cerut joi Rusiei sa nu mai atace lacase de cult si locuri cu semnificatie religioasa din Ucraina, transmite dpa.

