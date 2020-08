Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au introdus un proiect de rezolutie in Consiliul de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului asupra armelor pentru Iran, ce urmeaza sa expire in scurt timp, transmite dpa potrivit Agerpres.Proiectul la care dpa a avut acces ar stipula extinderea embargoului…

- Statele Unite vor prezenta saptamana viitoare o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU pentru prelungirea embargoului privind vanzarile de arme catre Iran, in pofida opozitiei Moscovei si a Beijingului, a anuntat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, relateaza AFP. "Saptamana…

- Statele Unite vor incerca sa restabileasca sanctiuni impuse de ONU Iranului in cazul in care expira embargoul international asupra armamentului impus Teheranului, anunta secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a confirmat, intr-o audiere in Senat, ca…

- Moartea si atrocitatile insotesc constant migrantii care pleaca de pe teritoriul Africii in speranta de a ajunge in Europa, mentioneaza Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) intr-un raport publicat miercuri, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Cel putin 1.750 de persoane si-au pierdut…

- SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP.Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din…

- SUA au amenintat clar miercuri ca vor 'impune' unilateral in Consiliul de Securitate al ONU restabilirea sanctiunilor internationale impotriva Iranului, daca nu obtin, prin consens, o prelungire a embargoului asupra armelor, informeaza AFP. Washingtonul a prezentat luni partenerilor sai din…

- Consiliul de Securitate al ONU urmeaza sa examineze miercuri o initiativa americana in vederea unei prelungiri pe o perioada nedeterminata a unui embargo impus vanzarii de armament catre Iran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Embargoul - impus prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear…

- SUA le-au prezentat luni partenerilor lor din Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna atacurile din 2019 din Arabia Saudita imputate Iranului si propune prelungirea embargoului asupra armelor in cazul acestei tari, potrivit unor diplomati citati marti de AFP. Sustinut…