Inalta Curte, amanare de pronuntare in dosarul lui Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor si Padurilor

Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat pronuntarea in faza camerei preliminare in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de Combatere… [citeste mai departe]