Consiliul de Administraţie al CNAB a mandatat conducerea executivă să demareze procedurile legale de implementare a şomajului tehnic Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA (CNAB) a mandatat conducerea executiva sa demareze procedurile legale de implementare a somajului tehnic la nivelul CNAB, in conditiile in care masurile pentru limitarea pandemiei au condus la scaderea drastica a traficului aerian de pasageri. Conform unui comunicat remis miercuri AGERPRES, masurile restrictive impuse, atat de autoritatile romane cat si de cele din majoritatea tarilor lumii, pentru limitarea pandemiei cu virusul SARS-COV-2 au condus la scaderea drastica a traficului aerian de pasageri din 2020, cu 70% fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui anunt postat pe Bursa de Valori Bucuresti conducerea Santierului Naval Orsova aduce la cunostinta actionarilor si tuturor celor interesati la Sectiunea Eveniment important de raportat schimbari in conducerea executiva a Sucursalei Agigea.In acest sens se arata in raport, in sedinta din…

- Ion Sterian, administrator executiv și director general al Transgaz, dorește inca un mandat in Consiliul de Administrație, al treilea mandat consecutiv de administrator. Dupa ce in perioada 2013 – 2017 a fost președinte al CA Transgaz, mandatul a fost reinnoit pana in aprilie 2021. In raportul sau de…

- Bogdan Costas a condus Romatsa din octombrie 2019 si pana in iunie 2020. In trecut acesta a mai ocupat si functia de director al Aviatiei Utilitare Bucuresti si chiar a condus Consiliul de Administratie al Metrorex. Acum, ramas fara functii, Costas a apelat la Dorel Gradinaru, directorul Aeroportului…

- Senatorul USR-PLUS de Suceava, George Mindruța, considera ca decizia privind demiterea avocatului Traian Andronachi din funcția de manager al Spitalului Municipal Radauți este pur politica și fara nici o legatura cu realitatea. Hotararea de destituire a fost luata de Consiliul de Administrație al Spitalului,…

- Directorul general al Metrorex, Gabriel Mocanu, demisioneaza din funcție, anunța Radio Romania. Consiliul de Administrație a decis, in ședința de vineri, ca funcția sa fie preluata de Mariana Miclauș, cu mandat provizoriu. Gabriel Mocanu a preluat funcția in vara anului trecut. Mariana Miclauș…

- ”Procesul de consolidare fiscal-bugetara trebuie sa aiba in vedere o restructurare a cheltuielilor bugetare, insa este absolut necesara cresterea veniturilor fiscale pentru a intari robustetea bugetului public avand in vedere nevoi acute prezente, inclusiv in domeniul sanatatii publice si educatiei…

- Masurile intreprinse de catre Inspectoratul Școlar Județean Alba in aceste zile au vizat pregatirea unitaților de invațamant pentru intoarcerea fizica a elevilor la cursuri. Conform Ordinului comun pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant…

- Consiliul de administratie al SC BTT SA a decis sa delege conducerea executiva a societatii A fost desemnat Claudiu Daniel Teliceanu In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Decizia nr. 16 15.12.2020 a societatii Biroul de Turism pentru Tineret SA. Consiliul de administratie al SC Biroul de…