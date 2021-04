”Consiliul Concurentei a declansat, din oficiu, doua investigatii ce vizeaza un posibil comportament abuziv al companiilor Distributie Energie Electrica Romania SA si, respectiv, Distributie Energie Oltenia SA, pe piata distributiei de energie electrica aferenta zonelor geografice pentru care cei doi operatori detin licenta de distributie. Autoritatea de concurenta are indicii privind implicarea operatorilor de distributie in procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica, in scopul favorizarii companiilor de furnizare din cadrul grupului din care fac parte (Electrica, respectiv CEZ),…