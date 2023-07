Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de obținere a tuturor autorizațiilor necesare punerii in funcțiune de noi capacitați de producere a energiei din surse regenerabile este anevoios și dureaza mult, ceea ce descurajeaza potențialii investitori, a constatat Consiliul Concurenței in

- Drumurile publice din Aliman vor fi asfaltate. Investitia se va realiza cu ajutorul fondurilor provenite prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". Obiectivul contractului il constituie alocarea unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in…

- Astazi, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, administrația municipala a semnat cel de-al doilea contract de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”. Acesta vizeaza un nou lot de strazi ce vor fi reabilitate și modernizate. Valoarea…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea nr. 166/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și pentru completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții. Proiectul legislativ al PNL, al carui…

- Primarul comunei Bistra a semnat contractul de finanțare pentru investiția „Modernizare strazi in localitatea Bistra”, in prezența președintelui Consiiului Județean Alba, Ion Dumitrel și a domnului Claudiu Vasile Racuci, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației.…

- Astazi, am semnat, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru lucrarile de extindere rețea apa și canalizare in zona Orizont din Alba Iulia, in valoare de 7,1 milioane de lei. Secretarul de stat Alexandru Stoica m-a asigurat de intreaga susținere…

- ”Vot final de adoptare in sedinta de astazi a Camerei Deputatilor pentru propunerea legislativa pe care am initiat-o alaturi de colegii mei din PNL in vederea reducerii birocratiei in cazul proiectelor de producere a energiei electrice din resurse regenerabile! Dupa intrarea in vigoare, se vor putea…

- Situație cel puțin ciudata la Primaria Bistrița, unde secretarul municipiului, Floare Gaftone a ajuns sa trimita o adresa la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației pentru a intreba daca sa emita un certificat de urbanism, pentru un bloc de locuințe colective mici ce se pregatește…