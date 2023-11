Consiliul Concurentei, pozitie oficiala despre plafonarea platilor cash. Cei care incalca legea platesc cash de obicei“

Stiri pe aceeasi tema

- Cash-ul are doua dezavantaje, faciliteaza evaziunea, fiind mai greu de urmarit tranzactiile cash, si este scump pentru societate, motiv pentru care in toata lumea operatiunile in cash sunt in scadere, a afirmat, luni, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.El a fost intrebat care…

- Bogdan Chirițoiu , președintele Consiliului Concurenței, intrebat fiind despre dezbaterea privind limitarea plaților cash , a spus ca nu toata lumea care platește cash o face ca sa incalce legea, dar cei care incalca legea de obicei platesc cash sau sunt mai greu de prins daca platesc cash”. „Am vazut…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat ca plafonarea RCA nu dispare fara sa fie inlocuita de un nou set de masuri. Plafonarea RCA nu va fi eliminata pur si simplu fara sa fie inlocuita cu un set de masuri care sa permita functionarea buna a pietei, in conditiile in care probleme…

- „Nu inseamna ca toata lumea care platește cash o face ca sa incalce legea, dar cei care incalca legea de obicei platesc cash sau sunt mai greu de prins daca platesc cash”, a declarat luni președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, intrebat despre dezbaterea privind limitarea plaților cash…

- ”Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la Enel Romania SA, la operatorii de distributie a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distributie Muntenia SA, E-Distributie Banat SA, E-Distributie Dobrogea SA), precum si la societatile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului…

- Bogdan Chirițoiu a anuntat ce ancheteaza Consiliului Concurenței, in aceste zile, la banci. Inspectiile vizeaza o posibila ințelegere de tip cartel asupra acordarii creditelor. Ar fi vorba despre 10 banci implicate in asa ceva. Ce suspiciuni planeaza asupra bancilor? Institutiile financiare sunt suspectate…

- ”Numarul racordarilor clientilor casnici la retelele de distributie a energiei a crescut in perioada 2018 – 2022, operatorii alocand fonduri mai importante atat pentru bransarea noilor consumatori, cat si pentru extinderea retelelor electrice de interes public”, potrivit unui studiu realizat de Consiliul…

- Preturile medii ale alimentelor de baza vizate de Ordonanta privind plafonarea adaosurilor comerciale au scazut cu pana la 43%, in prima saptamana din august, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurentei. Cele mai mari ieftiniri s-au inregistrat la fructe si legume. Reduceri de pret au fost inregistrate…