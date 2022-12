Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei are in derulare investigatii in care sunt implicate companii austriece, precum Banca Comerciala Romana si Raiffeisen Bank Romania, Asirom, Omniasig si Uniqa Asigurari SA. Consiliul Concurentei a investigat, de-a lungul timpului, mai multe companii cu actionariat austriac, iar…

- De la votul oficial al Austriei, de pe 8 noimebrie, ca nu este de acord ca Romania sa adere la spațiul Schengen , milioane de romani s-au decis sa renunțe la serviciile companiilor austriece din țara noastra. Dar care sunt sunt firmele austriece pe care romanii vor sa le boicoteze? Mare atenție insa…

- Autoritatile nu au primit nicio notificare oficiala ca Enel va parasi Romania. Seful ANRE a explicat consecintele retragerii grupului italian si ce se va intampla cu clientii. In contextul in care grupul Enel și-a anunțat intenția de a pleca anul viitor din Romania, Autoritatea Nationala de Reglementare…

- Vanzarea Enel se va putea realiza doar cu respectarea anumitor condiții, precizeaza Consiliul Concurenței. Cumparatorul Enel ar putea avea nevoie de o autorizație de concurența, dar și de o aprobare pe rațiuni de securitate naționala, fiind vorba de infrastructura strategica, a anunțat marți președintele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 8,16- pe an, de la 8,19- pe an, joi, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02- pe an.…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat miercuri, la Parlament, despre controlul efectuat la mai multe bancil, ca institutia vrea sa vada daca nu cumva, pe acest climat unde era normal sa aiba loc o crestere a dobanzilor, nu exista si intelegeri intre unii actori de pe piata,…

- Chiritoiu a declarat la finalul sedintei de Guvern ca acest proiect isi propune sa imbunatateasca mediul de afaceri din Romania. “Astazi, Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta pentru crearea licentei industriale unice in Romania. E un proiect care a fost initiat de Ministerul Antreprenoriatului…

- Curtea de Apel București a dat caștig de cauza unei societați comerciale care a contestat o amenda a Consiliului Concurenței pe motiv ca Bogdan Chirițoiu a activat ca președinte și dupa expirarea mandatului. Daca decizia va fi menținuta și dupa recurs, amenzile emise timp de un an risca aceeași soarta.O…