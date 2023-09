Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Consiliului Concurenței au facut mai multe controale la sediile bancilor comerciale din țara, pentru ca au suspiciuni legate de ințelegeri tip cartel in legatura cu raportari in Biroul de Credit, a scris profit.ro, miercuri, 6 septembrie.Controlul a avut loc ziua precedenta și a durat pana…

- Verificarile au inclus examinarea computerelor, e-mailurilor și telefoanelor angajaților bancilor, potrivit surselor Profit.ro . Scopul acestor controale a fost colectarea de probe care sa demonstreze existența unor ințelegeri anticoncurențiale.Toate bancile comerciale din țara au acces la baza de…

- Inspectoratul Teritorial de Munca București a inceput de azi ample acțiuni de control și verificare a modului in care sunt respectate cerințele minime pentru imbunatațirea securitații și protecției sanatații lucratorilor din benzinarii și GPL-uri. Controlul va dura doua saptamani. Inspectoratul Teritorial…

- Un motociclist strain a intrat in curtea unei case din Tureni, dupa ce a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Din primele verificari efectuate la locul accidentului rezulta ca un motociclist, cetațean strain de 63 de ani, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea…

- Politiștii din Arges au deschis un dosar penal dupa controlul la azilul din Pitesti unde trei beneficiari au fost gasiti in subsol. Inspectorii DSP care au controlat din nou azilul au descoperit ca se gatea intr-o bucatarie improvizata, desi reprezentantii firmei aratasera anterior un contract cu o…

- La data de 26 iulie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Combatare a Infracțiunilor Contra Persoanelor și Patrimoniului au identificat și depistat o persoana banuita, in cadrul unui dosar penal de furt calificat. In fapt, la data de 13 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un tanar cu…

- Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania și-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele affiliate,…

- Compania precizeaza ca nu a existat nicio incalcare a legislației concurențiale de catre Kontron Services Romania SRL. Compania respinge astfel acuzațiile Consiliului Concurenței intemeiate, in opinia reprezentanților companiei, exclusiv pe interpretari ce depașesc cadrul legal in vigoare și care sunt…