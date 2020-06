Consiliul Concurentei: Companiile care au spatii inchiriate in mall-uri pot negocia independent conditiile contractuale cu proprietarii sau se pot adresa autoritatii

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei recomanda firmelor care au spatii inchiriate in centrele comerciale sa-si negocieze independent conditiile contractuale cu proprietarii/administratorii centrelor, intrucat coordonarea comportamentului pe piata sau a preturilor poate fi sanctionata din perspectiva regulilor de…

- Producatorul francez de automobile Renault urmeaza sa anunte vineri concedierea a 15.000 de angajati la nivel mondial, in cadrul unui plan de redresare in contextul scaderii cererii si al costurilor mari, a declarat joi un reprezentant al sindicatului CFDT, dupa o intalnire cu conducerea companiei.…

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, daca numarul de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus va continua sa scada sau daca va exista un numar constant mic, se poate ajunge la deschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie s-ar putea deschide plajele. "In conditiile in care…

- Ministerul Economiei analizeaza posibilitatea de a acorda fonduri in valoare de un miliard de euro companiilor afectate de SARS-C0V-2, a anuntat luni ministerul pe pagina sa de Facebook. "Un miliard de euro, fonduri de la Ministerul Fondurilor Europene ar putea intra in bugetul Ministerului…

- O eventuala plafonare a preturilor pe durata starii de urgenta ar putea avea efecte negative atat asupra consumatorilor, cat si asupra producatorilor, spune ministrul Agriculturii, Adrian Oros. El adauga ca a fost inregistrata o crestere a preturilor atunci cand si cererea a fost mare, cand cumparatorii…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile si debitorii privati pana la finele anului, in ideea de a limita consecintele economice ale raspandirii coronavirusului, transmite Reuters. "Persoanele fizice si…