” Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Paval Holding SRL intra in actionariatul companiilor Farmacia Tei SRL si Bebetei Investments Group SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege. Farmacia Tei desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse farmaceutice…