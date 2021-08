Stiri pe aceeasi tema

- “Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. intentioneaza sa preia Idea Bank S.A. si, indirect, Idea Investment S.A., Idea Leasing IFN S.A. si Idea Broker de Asigurare S.R.L”, informeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr.…

- The Competition Council is analyzing the transaction through which Banca Transilvania intends to takeover Idea Bank, and, indirectly, Idea Investment, Idea Leasing IFN and Idea Insurance Broker. According to a press release sent by the institution to AGERPRES on Wednesday, Banca Transilvania…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Saint Gobain Construction Products Romania intenționeaza sa preia societațile Duraziv și Duraziv Color. Potrivit unui comunicat al Consiliului...

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Adler Pelzer Holding GmbH achizitioneaza divizia de sisteme acustice si capitonaje moi apartinand Faurecia Automotive Holdings S.A.S, conform unui comunicat al autoritatii pentru concurenta remis, marti, AGERPRES. Grupul Adler Pelzer dezvolta, produce…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Quva S.a.r.l., Luxemburg, prin intermediul Piatraco NV, Belgia, intentioneaza sa preia companiile Bencis Holding 7 NV, Abriso Holding NV si Abriso-Jiffy NV din Belgia”, a informat autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei…

- Banca Transilvania (BT) a anuntat miercuri ca va achiziționa actiunile detinute de grupul polonez Getin Holding la Idea Bank, Idea Leasing si Idea Broker de Asigurare, intr-o tranzactie de 213 milioane de lei (43 de milioane de euro).