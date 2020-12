Consiliul Concurentei a redus amenzile aplicate companiilor pentru care activitatea sanctionata are o pondere de sub 5% din cifra de afaceri totala, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.



In acest sens, institutia a modificat metodologia de calcul a amenzilor, pentru o mai buna respectare a principiului proportionalitatii impus de noua Directiva ECN Plus din domeniul concurentei.



In Romania, amenzile aplicate companiilor care incalca reglementarile din domeniul concurentei se calculeaza prin raportare la cifra de afaceri totala,…