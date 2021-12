Stiri pe aceeasi tema

- Modelul de lucru intre clienți și bancile se va schimba tot mai mult, iar Internet banking-ul va lua mare amploare. E posibil ca mulți dintre angajații de la ghișeele bancare sa fie inlocuiți cu speciliști in IT care vor gestiona aplicațiile de online banking. Modelul de business in banking se va schimba…

- Are 36 de ani și a fost premiat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca fiind “Cel mai dinamic antreprenor in 2021”. George Toda activeaza in industria locurilor de joaca de peste 10 ani și, de curand, in industria imobiliara. Cea de-a 29-a ediție a prestigioasei…

- Viitorul tehnologiei de consum se poate transforma odata cu promovarea metaversului, un concept ce imbina realitatea și tehnologia, promovat inclusiv de fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a anunțat ca firma-mama a rețelei sociale se va numi de acum incolo Meta.…

- Presedinte al Consiliului de Administratie in cadrul societatii comerciale Neptun Olimp SAConsiliul de Administratie al societatii Neptun Olimp SA, in sedinta din data de 11 octombrie 2021, a ales in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 11.10.2021 pana la data…

- Alexandru Sassu, fost președinte director general al TVR, a murit Alexandru Sassu, fost președinte director general al Televiziunii Române în perioada 2007-2010, dar și fost ministru în Guvernul Radu Vasile, a murit la vârsta de 65 de ani. Alexandru Sassu a fost parlamentar…

- Administratorii societatii Oil Terminal SA au actualizat componenta comitetelor consultative ce functioneaza in cadrul Consiliului de Administratie. Societatea OIL TERMINAL SA informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 22.09.2021,…