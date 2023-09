Cristian Pop, consilier local din partea PSD Turda a scris pe contul sau de Facebook despre nemulțumirile turdenilor cu privire la lucrarile care se executa in zona Micro III. In opinia sa, trotuarul din zona stației de autobuz pe sensul Micro spre centru este mult prea mare, ingusteaza din lațimea benzii de circulație, iar autobuzele [...] Articolul Consilierul PSD Turda, Cristian Pop atrage atenția: „Autobuzele convenție nu mai au unde sa opreasca!” apare prima data in TurdaNews .