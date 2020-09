Consilierul prezidential Sergiu Nistor si veteranul Constantin Hertoiu, in varsta de 106 ani, s-au numarat printre personalitatile carora le-au fost conferite miercuri decoratii regale de catre Custodele Coroanei.



Ceremoniile au avut loc in gradina Palatului Elisabeta, cu respectarea normelor sanitare specifice starii de alerta.



Consilierului prezidential Sergiu Nistor i-a fost conferita Decoratia regala Nihil Sine Deo, "pentru intreaga sa activitate profesionala in domeniul protejarii patrimoniului arhitectural si cultural, reprezentand demn Romania in cadrul organizatiilor…