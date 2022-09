Stiri pe aceeasi tema

- Cortegiul președintelui ucrainean a fost implicat intr-un accident rutier noaptea aceasta. Despre aceasta au anunțat autoritațile de la Kiev, transmite stiri. ”La Kiev, o mașina s-a tamponat cu mașina președintelui Ucrainei. Medicii care il insoțesc pe șeful statului au acordat primul ajutor medical…

- Luni, 5 septembrie, Victor Ciutacu a invitat-o pe controversata creatoare de moda Dana Budeanu in cadrul emisiunii Punctul Culminant de la Romania TV. Designerul a facut o serie de declarații incredibile vis-a-vis de conflictul armat dintre ruși și ucraineni, care se desfașoara, in prezent, pe meleagurile…

- ️Consilierul prezidențial, Mihail Podolyak, a spus ca Ucraina nu are nimic de-a face cu aruncarea in aer a mașinii in care se afla fiica lui Alexander Dugin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Razboiul din Ucraina se va incheia cu o victorie a Ucrainei sub conducerea președintelui Volodimir Zelenski, a declarat consilierul șefului biroului președintelui, Mykhailo Podoliak, intr-un interviu acordat BBC Ucraina. El a menționat ca, in timpul legii marțiale, alegerile din Ucraina nu pot fi…

- Pentru a doua oara de la inceputul razboiului, reprezentanți ai autoritaților ucrainene avanseaza cifre referitoare la proprii soldați uciși sau raniți. In total, Rusia ar fi pierdut cat intreaga populație a unor orașe precum Alexandria sau Voluntari. La inceputul lunii iunie, Ucraina a anunțat pentru…

- „Himars este un mare distrugator al aroganței ruse”, zice un consilier prezidențial al Ucrainei Podolyak, consilier al președintelui Volodimir Zelenski spune ca aroganța Rusiei va fi invinsa de sistemele Himars pe care Ucraina le-a primit de curand de la americani. Practic, zice consilierul, rachetele…

- Ministrul pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, Iryna Vereschuk, a facut apel la ucrainenii care se afla in prezent in regiunile sudice ale țarii capturate de ruși și i-a indemnat sa se evacueze cat mai curand, prin toate mijloacele posibile. Potrivit acesteia, trupele ruse doresc ca populația…

- Rusia vrea sa stabileasca o legatura feroviara intre regiunea sa sudica Rostov si regiunile Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters si TASS. „Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de dezvoltare si restabilire a economiei, de restabilire a infrastructurii. Consideram ca…