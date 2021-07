Cum sa iti protejezi corect displayul de la laptop

Atunci cand vrei sa iti intretii corect un display laptop va trebui sa iei in calcul sfaturile de mai jos. Sunt mai multe moduri prin care te poti asigura ca laptopul tau va ramane intact pentru o lunga perioada de timp si in primul rand va trebui sa ii acorzi toata atentia de care are nevoie pentru… [citeste mai departe]