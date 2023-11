Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite doresc sa evite luptele armate in interiorul spitalelor din Fasia Gaza, care pun in pericol vietile civililor, si au transmis punctul lor de vedere fortelor israeliene, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, pentru CBS News.

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu trebuie sa "ii stapaneasca pe colonistii extremisti din Cisiordania" si sa ii traga la raspundere pentru atacurile asupra palestinienilor, a declarat duminica consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, informeaza dpa.Jake…

- SUA considera ca exista un "risc ridicat" de extindere in Orientul Mijlociu a conflictului dintre Israel și Hamas, in condițiile in care gruparile militante care acționeaza drept interpuși ai Iranului continua sa vizeze trupele americane staționate in regiune, relateaza CNN."Suntem vigilenți, pentru…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, nu a recunoscut duminica, 29 octombrie, divergențele dintre SUA și Israel in legatura cu atacul militar din Fașia Gaza, dar a subliniat ca Washingtonul continua sa fie sincer cu aliatul sau din Orientul Mijlociu, relateaza…

- Sirenele de raid aerian au sunat joi dupa-amiaza simultan in sudul si nordul Israelului, tirurile de rachete fiind trase atat din Gaza, cat si Liban, relateaza The Times of Israel si Jerusalem Post, conform news.ro.Sirenele care avertizeaza ca se apropie rachete au rasunat in orasele din nordul Israelului,…

- Vizita presedintelui american, Joe Biden, miercuri in Israel a avut loc la o zi dupa ce bombardarea unui spital din Fașia Gaza, care a ucis sute de palestinieni, a devenit rapid un punct nevralgic in lumea araba. Biden a venit pentru a sustine lupta Israelului impotriva Hamas si pentru a oferi ajutor…

- • Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas: Poporul palestinian are dreptul sa se apere • Peste 250 de palestinieni au fost ucisi in Gaza in atacuri israeliene • SUA si Israelul au discutat „aprofundat” despre necesitatea unui ajutor militar • MAE: 346 de cetateni romani si straini au fost…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat vineri, 15 septembrie, o fabrica rusa de avioane de vanatoare care se afla sub incidența sancțiunilor occidentale, in cadrul unei vizite de care Washingtonul și aliații sai se tem ca ar putea consolida armata rusa din Ucraina și ar putea sprijini programul…