Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a acuzat duminica miscarea palestiniana Hamas ca a ''premeditat'' un razboi cu Israelul si ca doreste ''sa preia puterea in Cisiordania'', declaratie facuta in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate…

- In cadrul convorbirii telefonice avute sambata, 15 mai, cu presedintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat asupra faptului ca evacuarea persoanelor din imobilul „in care se aflau tinte teroriste” a fost organizata inainte de raid, potrivit unui comunicat al biroului…

- Benjamin Netanyahu profita de haos pentru a-si consolida pozitia subreda de prim-ministru, dupa cum profita si liderul palestinian Abu Mazen, bucuros sa amane pentru a unsprezecea oara alegerile din teritoriile palestiniene, care altfel ar fi castigate de islamistii Hamas.

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a denuntat miercuri un 'pogrom de neiertat' in orasul Lod, oras mixt in Israel, unde a fost decretata starea de urgenta dupa distrugerile produse in cursul noptii de marti spre miercuri, relateaza AFP. 'Scene ale pogromului din Lod (unde locuieste o importanta…

- Israelul isi va 'intensifica' atacurile impotriva Hamas, a avertizat marti premierul Benjamin Netanyahu dupa moartea a doua israeliene in urma unor tiruri de rachete dinspre Fasia Gaza, enclava palestiniana aflata sub controlul acestei miscari islamiste armate, transmite AFP, citat de agerpres. 'Incepand…

- 'O racheta a fost lansata din Gaza spre teritoriul israelian'', a indicat armata intr-un mesaj adresat presei. Contactata de AFP, o purtatoare de cuvant a armatei a precizat ca proiectilul a cazut pe un teren viran, in sudul tarii.Cu putin inainte de acest tir, care nu a fost revendicat pentru moment,…

- ​​Decizia Curții Penale Internaționale (CPI) de a lansa o ancheta asupra potențialelor crime comise în teritoriile palestiniene reflecta „însași esența antisemitismului”, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu într-un mesaj televizat, potrivit AFP.CPI…