- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a afirmat ca dobanzile sunt in crestere si este o perioada in toata lumea de marire a acestora. El crede ca ne vom indrepta spre impozite mai mari, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta impozitelor raportate la PIB, noteaza…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, spune ca dobanzile sunt in crestere si este o perioada in toata lumea de majorare a acestora. El crede ca ne vom indrepta spre impozite mai mari, Romania fiind pe ultimul loc in Uniunea Europeana in privinta impozitelor raportate la PIB.

- Adrian Vasilescu a declarat, duminica, la Digi24, ca se produce o tranzitie de la marea relaxare inceputa din 2012 si pana la marea inasprire. „Dobanzile sunt in crestere, este o perioada in toata lumea de crestere a dobanzilor, de altfel se produce un transfer, o tranzitie de la marea relaxare cu care…

- „O concluzie pe intregul tablou este ca energia continua sa alimenteze inflatia peste tot in lume si la noi la fel. Spre deosebire de alte tari care au avans in a transforma criza energetica in tranzitie energetica, noi deocamdata plutim in metafizica, pentru ca realitatea este departe de proiectii.…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: „ROBOR-ul a devenit inamicul public numarul unu”. Inflația și ratele romanilor in banci Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR: „ROBOR-ul a devenit inamicul public numarul unu”. Inflația și ratele romanilor in banci Adrian Vasilescu, consilierul…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a vorbit, la RFI, despre fenomenul inflaționist de la noi din țara. "Suntem sub un șoc inflaționist puternic determinat de un șoc al scumpirii electricitații, gazelor naturale, combustibililor. Acest șoc trebuie oprit", spune consilierul guvernatorului…

- El arata cu degetul inspre profiturile uriașe facute inclusiv de producatorii al caror acționar majoritar este statul, "stat care și-a luat partea din profituri". Consiliul Concurenței ar trebui sa fie "prezent puternic pe aceasta piața in care, in opinia mea, concurența la aceasta ora nu este tocmai…