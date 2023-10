Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ziarului de Bacau, propunerea urmeaza sa fie votata in Consiliul Județean, instituția sub tutela careia se afla aeroportul din Bacau. Schema de ajutor de minimis pentru companiile aeriene prevede un buget maxim de 600.000 euro, prin care se estimeaza ca vor fi selectați trei beneficiari ( 200.000…

- Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu, a declarat la Romania TV, referindu-se la scandalul in care este implicat tatal sau, ca acesta i-a trimis un mesaj de dupa gratii in care i-a spus ca… se odihnește. Tudor Buzatu a spus ca in ultimele zile a vorbit la telefon cu tatal sau care i-a cerut sa nu il…

- CINISM… Gabriela Crețu sare in apararea fostului sau soț, Dumitru Buzatu. Aceasta a declarat public, pentru postul de televiziune Digi 24, ca atat ea, cat și membrii partidului PSD – filiala Vaslui nu cred in vinovația președintelui CJ și ca la mijloc ar fi vorba de o inscenare: „In primul rand nici…

- Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii DNA, vineri seara, in timp ce ar fi primit o mita de 1,25 milioane lei pentru acordarea unui contract de reabilitare și modernizare a unor drumuri din județ.

- Asistenții sociali personali care au ramas cateva luni fara salarii urmeaza sa iși primeasca banii. Despre aceasta a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu in cadrul emisiunii Rezoomat. „Acest caz a fost unul regretabil. Mie imi pare rau fața de aceste persoane care ofera o munca…

- Un numar de 14.000 de posturi la stat au fost scoase pe piata fortei de munca, de la inceputul acestui an, iar 90% dintre acestea sunt functii de executie, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare online, publicat joi. Astfel, datele jobradar24.ro, agregator de locuri de munca din mediul…

- GICA CONTRA… Partidul Social Democrat le-a gasit inlocuitor Gabrielei Firea și lui Mariu Budai. Natalia Intotero a fost votata ieri pentru a preluat funcția de ministru al Familiei, iar Simona Bucura Oprescu, funcția de ministru al Muncii. A fost o ședința destul de tensionata a social-democraților,…

- UNII AU APLAUDAT, ALȚII AU ABSENTAT… Consilierii PNL și USR din Consiliul Local Vaslui au considerat ca inființarea secției de kick boxing in cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Vaslui nu reprezinta o urgența, prin urmare au decis sa nu se prezinte la ședința extraordinara convocata vineri, la…