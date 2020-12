Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, a declarat ca motiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Chicu de catre deputatii PAS, Platforma DA si PDM nu are nicio sansa sa fie sustinuta de majoritatea deputatilor din Parlament.

- Nicolae Ciuca, prim-ministrul interimar, nu pierde timpul la Palatul Victoria. A inceput deja epurarea celor apropiați de Ludovic Orban, iar prima victima este Antonel Tanase, secretarul general al Guvernului. Acesta a recunoscut demisia pentru G4media.ro , declarand ca i-a fost ceruta demisia și s-a…

- Pandemia de coronavirus nou a redus dramatic numarul donatorilor de sange. Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, face un apel la romani rugandu-i sa doneze sange semenii lor aflati in suferinta.

- Sarcina principala a NATO in timpul pandemiei este sa se asigure ca actuala criza sanitara provocata de pandemia de COVID-19 nu se va transforma intr-o criza de securitate, a declarat marti secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, intr-o interventie la conferinta ''Pregatirea NATO si a…

- Judecatoria Mangalia a analizat, la data de 23 octomrbie, dosarul cu numarul 4132 254 2020 din 12.10.2020 avand ca obiect "validare mandat consilier".Dupa verificarea tuturor documentelor Completul C 6 a admis cererea si a dat solutia pe scurt.Iata despre ce este vorba:Solutia pe scurt: Judecatoria…

- Dumitru Marculescu, secretarul general al PNL Mehedinti, a fost ales presedinte al Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, unul dintre cei mai mari producatori de energie din tara, anunța news.ro.”Prin Hotararea Consiliului de Supraveghere din data de 21 octombrie 2020…

- Trei primari au fost demiși din funcție și nu vor mai putea exercita o funcție publica sau o funcție de demnitate publica, cu excepția funcțiilor elective, anunța Autoritatea Naționala de Integritate. Mai exact, ANI a emis acte de constatare in privința primarilor din raioanele Singerei, Ialoveni și…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, ca este infectat cu coronavirus. El a intrat in izolare și susține ca nu a avut contact cu colegii din Guvern. „Va anunț pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome ușoare de raceala…