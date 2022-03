Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile unui razboi inegal, ilegal și nedrept pe care Federația Rusa l-a declanșat impotriva statului vecin, Ucraina, Maramureșul ramane aproape de prietenii noștri ucraineni și iși arata solidaritatea atat la granițele Romaniei, cat și in interiorul Ucrainei. In acest sens, un convoi umanitar…

- Compania germana de echipament sportiv Adidas a suspendat cu efect imediat contractul cu Federatia Rusa de Fotbal, ca raspuns la invadarea Ucrainei, informeaza mirror.co.uk. Parteneriatul dintre cele doua tari era in vigoare din 2008. Suspendarea acestuia a fost anuntata, marti, de un purtator de cuvant…

- Romania a inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, potrivit digi24. „Pot sa prezint…

- "Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, a carui presedintie este detinuta de Italia, a luat decizia de a exclude Federatia Rusa dintre membrii sai", a anuntat Di Maio intr-un comunicat.

- Dezafectarea cladirii de pe Ecaterina Varga este parte a unui proiect cu finanțare europeana APROBAT prin VOTUL consilierilor locali prin șase hotarari de consiliu: 3 votate in UNANIMITATE și alte trei cu o singura abținere sau un singur vot impotriva. Au facut acest lucru pentru ca au luat act de expertiza…

- Consilierul pentru Securitate Naționala al Președintelui SUA, Jake Sullivan, a discutat telefonic cu reprezentantul oficial al liderului turc, Ibrahim Kalyn, despre cooperarea diplomatica cu Federația Rusa, precum și eforturile comune de a descuraja presupusa "agresiune a Rusiei impotriva Ucrainei."…

- Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP. "Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul…

- Astazi, am semnat contractul pentru execuția lucrarilor de modernizare a iluminatului public din toate cele 9 comunitați rurale ale Aiudului. Iluminatul cu LED va asigura nu doar reducerea consumului de electricitate cu minim 64% dar și confort și siguranța pe domeniul public. Se vor inlocui 688 de…