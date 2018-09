Stiri pe aceeasi tema

- Ciobanu Octavian Andrei, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, Judetul Cluj și Matiș Traian, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Rîsca, Judetul Cluj sunt cele doua persoane cercetate de catre Agenția Naționala de…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod galben de vreme severa imediata in județele Bihor, Hunedoara, și Timiș. Avertizarea se refera la averse de ploaie ce vor cumula local 25…30 l/mp, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. In Hunedoara vor fi afectate zonele…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a doi alesi locali, ca urmare a exercitarii in mod nelegal de functii sau demnitati publice. Potrivit unui comunicat al ANI, Gheorghe Daniel Musat, primar al comunei Milcoiu, judetul Valcea, s-a aflat in stare de incompatibilitate,…

- Agenția Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme severa imediata in județele Arad și Timiș, fiind anunțate frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, avertizare valabila pana la ora 17.00. Printre fenomenele meteorologice așteptate se numara frecvente…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a patru foști și actuali aleși locali din Oltenia, dupa cum urmeaza: Ion Sandu, primar al comunei Perișani, judetul Valcea. Potrivit ANI, ...

- Primari, viceprimari si consilieri locali au fost gasiti in incompatibilitate si conflict de interese administrativ de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit unui comunicat de presa transmis marti AGERPRES, ANI a constatat starea de incompatibilitate si conflict de interese de natura administrativa…

- Cinci primari, trei viceprimari, doi fosti viceprimari si zece consilieri sunt cercetati de catre Agentia Nationala de Integritate (ANI) pentru incompatibilitate si conflict de interese administrativ. Toti au fost informati despre declansarea procedurilor de evaluare si, in afara unui consilier local…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 20 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: Aurel Popescu, viceprimar al municipiului Targu Jiu, județul Gorj, a fost in ...