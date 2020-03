Consiliere psihologică pentru medicii din linia întâi în războiul COVID-19 Cand vorbim de sanatate, cu totii ne gandim la noi si la familiile noastre, uitandu-i pe cei care, de multe ori, ajung sa vegheze asupra noastra. Medicii, caci despre ei este vorba, duc in aceste zile o bataile crunta cu un inamic necunoscut, foarte greu de controlat, generator de teama si panica, un dusman care presupune eforturi conjugate pentru a fi infrant. Pentru a veni in sprijinul cadrelor medicale care se afla in prima linie in lup (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu Intrucat primii carora li se adreseaza persoanele care au calatorit in zone cu extindere mare a noului virus sau aflate in izolare la domiciliu care prezinta simptome de infecție respiratorie sunt medicii de familie, și activitatea acestora poate fi asimilata celor din linia intai, din…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor aflați in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor contaminați cu noul virus. Suntem cu toții marcați de evoluția epidemica a noului coronavirus in intreaga lue și aproape ca am uitat de celelalte probleme…

- Psihologul Mihaiela Avramescu iși ofera suportul profesional tuturor buzoienilor cadre medicale sau persoane aflate in linia intai in lupta pentru salvarea vieților celor ce sunt contaminați de acest virus. Asociația Psihologilor Atestați din Romania (APAR) a lansat, la inițiativa și sub coordonarea…

- Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare in Cariera (CCOC), ofera studenților sai consiliere psihologica online in contextul masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului COVID-19, noteaza platforma gazetadinvest.ro. Psihologii Centrului de Consiliere și Orientare…

- In contextul evoluției COVID-19, mulți dintre ei sunt deja angrenați in activitați administrative in cadrul Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București, unde fac voluntariat de mai bine de o saptamana. In contextul pandemiei de COVID-19 și a iresponsabilitații unora dintre romanii infectați,…

- Realitatea este ca numarul de infectari COVID-19 va crește iar sistemul medical va asaltat de cazuri care vor necesita ingrijire medical de specialitate. Niciun sistem nu poate fi pregatit pentru un flux atat de mare de pacienți. Acum este momentul ca reprezentantii Guvernului sa ia cele mai…

- Conform ultimelor raportari, la nivel planetar s-au inregistrat peste 170.000 de cazuri de Coronavirus, iar numarul deceselor a depașit pragul de 6.500. In același timp, aproximativ 6.000 de cazuri sunt considerate ca fiind grave sau critice, iar numarul pacienților vindecați este de 77.790 persoane,…

- Trebuie sa-i asiguram pe doctori si personalul medical ca nu sunt lasati singuri in fata COVID-19. Sa dam dovada de grija fața de aproapele nostru, sa fim responsabili și, mai ales, sa respectam sfaturile medicale ale autoritaților competente.