- Consilierul general Rareș Hopinca, City Manager in Sectorul 5, anunța ca a fost aprobata cererea de finanțare pe care Primaria Sectorului 5 a depus-o pentru modernizarea a 55 de unitați de invațamant cu bani din PNRR. Suma aprobata este de 10 milioane de euro.„Cu banii obținuți prin intermediul Programului…

- Primaria Municipiului a fost informata ca proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar din Municipiul Ramnicu Valcea” a fost declarat eligibil, el trecand in urmatoarea faza de analiza. Proiectul a fost depus in cadrul Planului…

- Continuam investițiile pentru modernizarea infrastructurii educaționale. Cererea de finanțare pentru proiectul „Dotarea unitaților de invațamant preuniversitar din Municipiul Turda” este in curs de evaluare. Aceasta cerere a fost depusa in cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale…

- Aceasta cerere a fost depusa in cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența – Componenta C15: Educație. In cadrul acestui proiect,…

- In urma demersurilor realizate de administrația locala, astazi, in cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local a fost adoptat proiectul de hotarare in vederea atragerii de fonduri europene pentru dotarea a 25 de unitați de invațamant și a trei secții din cadrul Clubului Sportiv Școlar. Odata cu…

- Consiliul Județean Suceava a aprobat, in ședința de astazi, proiectul de 4,6 milioane de lei pentru dotarea școlilor speciale din județ cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale de ultima generație. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca proiectul va fi finanțat prin…

- Consiliul Local al municipiului Suceava se va intruni vineri in ședința extraordinara online pentru a aproba proiectul „EduDigital- Unitati de invatamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava „, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare și Rezilienta…