Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie: Alegeri partiale dificile pentru conservatorii aflati la putereGuvernul conservator britanic al lui Rishi Sunak se confrunta joi cu un scrutin dificil privit ca un test in vederea alegerilor legislative din 2024 si care are loc dupa un an de criza sociala ce continua, relateaza AFP,…

- Fostul premier britanic Boris Johnson a mintit "in mod deliberat" Parlamentul britanic, in mai multe randuri, in scandalul "partygate", conchide o Comisie parlamentara de ancheta intr-un raport publicat joi, care l-a determinat pe fostul sef de Guvern sa demisioneze in mod zgomotos din mandatul de deputat…

- Fostul prim-ministru britanic Boris Johnson a demisionat brusc din funcția de membru al Parlamentului vineri, intr-un protest furios impotriva parlamentarilor care ii investigheaza comportamentul. Decizia ilustreaza diviziunile profunde din Partidul Conservator, aflat la guvernare, inainte de alegerile…

- Accident grav in județul Buzau. Un motociclist și o pasagera pe motocicleta au murit dupa ce s-au ciocnit de un camion, potrivit mediafax.Accidentul a avut loc duminica seara pe DN2 E85, intre localitațile Cioranca și Costești. CITESTE SI Guvernul vrea sa impuna un alt tip de rovinieta: Vom fi…

- Crima a șocat Berlinul! Adolescent roman arestat dupa ce a ajutat doi prieteni sa-și omoare tatalCrima șocanta in Berlin! Un barbat de 40 de ani a fost impușcat mortal intr-o parcare din vestul capitalei Germaniei, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre calai s-ar afla și un adolescent…

- Partidul Conservator a suferit o serie de infrangeri in alegerile locale desfasurate joi in Anglia, primul test electoral major al premierului Rishi Sunak de cand a devenit, in octombrie, sef al guvernului britanic. Laburistii din opozitie au castigat consilii locale cheie, in timp ce conservatorii…

- Premierul britanic Rishi Sunak a declarat ca rezultatele alegerilor locale de pana acum arata ca oamenii doresc ca Partidul Conservator, aflat la guvernare, sa le indeplineasca prioritațile, dar ca este inca prea devreme pentru a trage concluzii ferme. Conservatorii se confrunta cu rezultate sumbre,…