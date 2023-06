Stiri pe aceeasi tema

- CURAJ… Nunta mare cu interlopi și maneliști la un restaurant de la marginea municipiului Vaslui, acolo unde un cuplu din comuna Solești a decis sa faca petrecerea. Evenimentul a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, iar printre invitați s-au numarat o serie de interlopi cunoscuți in Romania dar…

- PROPUNERE… Deputatul liberal Raluca Turcan a inițiat un proiect de lege prin care se vor efectua controale la domiciliu la persoanele care se anunța in concediu medical. In cazul in care persoanele nu raspund la ușa sau nu permit verificarea, nu vor primi banii de concediu. Motivul pentru care s-a ajuns…

- ACTUALIZARE 22:30 111 persoane au fost arestate joi, in Franta, in cea de-a 11-a zi de mobilizare impotriva reformei pensiilor si 154 de politisti si jandarmi au fost raniti, dintre care „unii grav”, potrivit unui bilant provizoriu postat pe Twitter de ministrul de Interne Gerald Darmanin. „Sprijin…

- Mare noroc mai are nea Vasile Saracu cu Mariana Mica. Nici picior de coruptie in primarie. Femeia are nas, nu alta. S-a pus bine cu DGA, cu DNA, cu Politia si toate structurile de forta ale statului care inchid ochii cand vine vorba de primaria lui nea Vasile. De exemplu, acesta de cinci, sase ani […]…

- Sarah Prodan (23 de ani), fiica cea mica a Anamariei Prodan, iși moștenește mama nu doar la capitolul frumusețe, dar și la apucaturi. Tanara e pasionata de mașini de lux, cu mii de cai putere la bord. Aflata in Romania de mai mult timp, Sarah conduce mașinile mamei sale, de preferința Ferrari-ul, pe…

- UPDATE: Echipajele medicale care au ajuns la fața locului l-au gasit pe batranul de 82 de ani in viața, deși intr-o situație extrem de grava. Practic, spun cadrele medicale, prin plaga mare de la nivelul abdomenului intestinele erau ieșite in afara, imaginea fiind una ingrozitoare. Satenii spun ca doar…