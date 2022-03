Conor McGregor a fost arestat marţi pentru că a pus în pericol siguranţa circulaţiei Conor McGregor, vedeta artelor martiale mixte (MMA), a fost arestat, marti seara, de politia irlandeza, pentru ca a pus in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice prin felul in care a condus, relateaza cnn.com. "Gardai a arestat un barbat in varsta de aproximativ 30 de ani in legatura cu un incident de sofat periculos in zona Palmerstown, marti, 22 martie 2022. Barbatul a fost dus la sectia Lucan, unde a fost pus apoi sub acuzare, A fost eliberat apoi, el urmand sa se prezinte la o data ulterioara in fata tribunalului din Blanchardstown", a precizat politia intr-un comunicat. Karen… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

