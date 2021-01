Congresul SUA: Votul de punere sub acuzare a lui Trump a început / 7 republicani votează împotriva președintelui Camera Reprezentanților SUA a început sa voteze miercuri pentru acuzarea președintelui american Donald Trump pentru &"incitare la insurgența&" în atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu de catre susținatorii sai, potrivit AFP.



Actul acestei &"destituiri&" ar trebui sa fie adoptat de democrați și de cel puțin șapte parlamentari republicani, ceea ce va face din Donald Trump primul președinte din istorie care va fi judecat de doua ori în Congres.

Votul va dura între 60 și 90 de minute, potrivit CNN.

Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, a declarat miercuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

