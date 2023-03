Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților a SUA a votat vineri in unanimitate pentru a solicita directorului Serviciului Național de Informații, Avril Haines, sa declasifice informațiile cu privire la sursa COVID-19.

- Congresul SUA a adoptat vineri o lege care ordona serviciilor de informatii americane sa-si declasifice informatiile privind originea pandemiei, in contextul in care ipoteza unei scurgeri dintr-un laborator din China a revenit in prim plan.

- Camera Reprezentanților a SUA a votat vineri in unanimitate pentru a cere directorului Serviciului Național de Informații Avril Haines sa declasifice informațiile privind originea COVID-19, sporind presiunea asupra administrației președintelui Joe Biden pentru a permite publicarea acestora, noteaza…

- Fostul ministru britanic al sanatatii, Matt Hancock, a primit recomandari din partea biroului prim-ministrului sa-si "tempereze tonul" consideratiilor cu privire la posibila origine a pandemiei de COVID-19 intr-un laborator din China, abordata in memoriile sale.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat Washingtonului sa comunice informatiile pe care le detine in legatura cu originea pandemiei de COVID-19.OMS a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat Washingtonului sa comunice informatiile pe care le detine in legatura cu originea pandemiei de COVID-19.OMS a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si…

- Autoritațile chineze au reacționat, miercuri, dupa ce șeful FBI, Christopher Wray, a declarat ca originea apariției coronavirusului care provoaca Covid-19 este „cel mai probabil” „un potențial incident de laborator”. China spune ca afirmația nu are „nicio credibilitate” și indeamna SUA „sa respecte…

- Casa Alba a reacționat imediat dupa ce informațiile dintr-un raport secret au ieșit la iveala, care au aratat date noi despre inceperea pandemiei. China a fost acuzata ca a raspandit virusul COVID-19 și a provocat o intreaga situație controversata la nivel mondial, iar reacția oficiala a Statelor Untie…