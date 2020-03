Social-democratii urmeaza sa decida daca vor anula Conhresul din 21 martie sau il vor organiza, in premiera, in sistem online sau video, pentru a nu aduce peste 1.000 de persoane la Bucuresti. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a confirmat pentru Libertatea ca se ia in calcul un Congres video.Si liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a declarat, la Digi 24, ca nu a fost luata o decizie in privinta congresului, care fusese fixat, de principiu, in ultima sedinta informala cu liderii de filiale, pe data de 21 martie la Bucuresti."Nu este luata o decizie in acest moment. Probabil ca in cursul…