Confruntat cu răspândirea variantei Delta, Israelul înăsprește restricțiile Incepand cu 8 august, permisul sanitar va fi prelungit, iar purtarea unei maști va fi obligatorie in locurile in aer liber cu peste 100 de persoane. In ciuda vaccinarii intensive, Israel se confrunta cu o reapariție a cazurilor Covid-19. Și, ca in multe țari, creșterea contaminarii din ultimele saptamani este legata de raspandirea variantei Delta. […] The post Confruntat cu raspandirea variantei Delta, Israelul inasprește restricțiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

