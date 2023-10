Stiri pe aceeasi tema

- Sirenel au inceput sa rasune iar, sambata la pranz, in majoritatea regiunilor israeliene, anunțand populația sa se adaposteasca rapid.Hamas și Jihadul Islamic au lansat un nou atac puternic cu rachete, iar Israelul a emis alerta roșie inclusiv in marile centre Tel Aviv și Ashdod. In același…

- Cel puțin 500 de oameni ar fi fost uciși intr-o explozie produsa marti seara la spitalul Ahli Arab din orasul Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, iar presedintele Autoritatii Palestiniene Mahmoud Abbas a anuntat trei zile de doliu. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF)…

- Armata israeliana spune ca ataca teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian. rmata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar israelian de la granița. Racheta antitanc a lovit in apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat…

- Ultima ora: Armata israeliana a atacat teritoriul libanezArmata israeliana (IDF) spune ca ataca acum teritoriul libanez ca raspuns la tirurile antitanc care au vizat un post militar israelian, informeaza Al Jazeera.Armata israeliana afirma ca o racheta a fost trasa din Liban spre un post militar…

- In Ierusalim si Tel Aviv au rasunat luni la pranz sirenele, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas a anunțat pe canalele de comunicare Online ca lanseaza atacuri in aceste zone, ca raspuns la ofensiva demarata de armata israeliana. Un producator CNN…

- Noi atacuri in Israel duminica dimineața, venite din zona de nord. Sute de oamenii au murit și alte mii sunt raniți in urma atacurilor de sambata intre gruparea extremista palestiniana Hamas și Israel.

- Incidentul s-a produs joi noaptea, iar victimele sunt doi barbati cu varste de 20 si 70 de ani. Niciun suspect nu a fost arestat dupa acest incident, a anuntat politia suedeza.Unul dintre cei ucisi joi noaptea era tinta atacatorilor, in timp ce a doua victima si cei raniti erau simpli trecatori. Politia…

- Cel putin patru soldati armeni au fost ucisi si trei militari azeri au fost raniti in noi confruntari armate in apropierea frontierei, au anuntat vineri autoritatile celor doua state, relateaza AFP, potrivit Agerpres.