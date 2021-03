Confruntări violente în Capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene update Mai mulți protestatari au fost incatușați de jandarmi și duși la dube update ora 01.00 Protestele au degenerat in Capitala și a fost nevoie de intervenția oamenilor legii; unii participanți au aruncat cu pietre catre jandarmi. Incidentele au loc de data aceasta in zona Pieței Unirii; jandarmii au folosit gaze lacrimogene. update Cativa zeci de timisoreni, care luni seara au protestat in centrul orasului fata de restrictiile sanitare, s-au deplasat, in mars, la locuinta primarului Dominic Fritz unde au scandat lozinci pret de aproximativ 10 minute, scrie știripesurse.ro. Protestatarii au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

