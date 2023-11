Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul cumparaturilor de toamna a debutat de curand, așa ca majoritatea persoanelor urmaresc reducerile pe care magazinele online și fizice le organizeaza astfel incat sa iși actualizeze garderobele cu articole vestimentare potrivite pentru condițiile climatice ale acestei perioade din an. Cu toate…

- Un zborul programat sa plece din Guadalajara spre Mexico City, a fost amanat timp de 3 ore dupa ce aeronava a fost luata cu asalt de un roi de țanțari, iar personalul a incercat sa omoare insectele cu insecticide. Scenele surprinse de un pasager par rupte din filmele de comedie. A swarm of mosquitoes…

- Cotidianul Zi de Zi din Targu Mures angajeaza video-jurnalist! Cerinte: cunostinte minime/medii de filmare video și foto aptitudini bune de exprimare in scris si vorbit aptitudini de comunicare disponibilitate la deplasari capacitate de lucru in echipa Oferim: salariu atractiv atmosfera de lucru moderna…

- Mihai Traistariu (43 de ani), artistul care a reușit sa obțina locul 4 la Eurovision in 2006, spera ca, in 2024, sa dea marea lovitura pentru Romania, in marele concurs european. Așa ca a dat anunț, din timp, printre compozitori pentru a gasi piesa potrivita, potrivit click.ro. Traistariu a precizat…

- Imagini cu avionul unde a avut ultima calatorie controversatul om de afaceri rus, Evgheni Prigojin. Acestea dezvaluie interiorul avionului sau privat inainte de prabușirea tragica. Aceste fotografii inedite arata o parte din povestea aeronavei și a pasagerilor sai inainte de momentul tragic, adaugand…

- Creați pentru persoanele care lucreaza in domenii care implica activitați tactice, pantalonii army, militari sau tactici pot fi purtați și de catre cei care iși petrec timpul in aer liber. Realizate din materiale rezistente și de calitate, astfel de piese aduc un plus de confort și siguranța celor care…

- Ne aflam in plina vara și desertul vedeta al sezonului fierbinte este, evident, inghețata, amintește medicul nutriționist Mihaela Bilic.Aceasta a explicat ca inghețata se numara printre puținele dulciuri “prietenoase” cu silueta, cu o anumita condiție.„Este desertul cel mai sigur pentru silueta! Nu…

- Companie cu capital integral privat romanesc, care activeaza pe piața construcțiilor de infrastructura rutiera din anul 2001, angajeaza pentru CLUJ MECANIC CLILINDRU ASFALT Cerințe: – Experiența minim 5 ani – Certificat