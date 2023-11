Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Europeana a Cluburilor Profesioniste de rugby (EPCR) a anuntat miercuri ca va incerca sa lanseze o Cupa Mondiala a cluburilor.Anuntul a venit dupa discutii avute luni si marti, la Toulouse, cu reprezentanti a 42 de cluburi din Franta, Anglia, Irlanda, Tara Galilor, Africa de Sud si Scotia,…

- Internationalul englez Jonny May a anuntat marti ca se retrage de la prima reprezentativa a tarii sale, partida cu Africa de Sud, din semifinalele Cupei Mondiale 2023 din Franta, fiind astfel ultima din cariera sa, scrie BBC.In varsta de 33 de ani, aripa May si-a facut debutul in 2013 si este al…

- Nationala de rugby a Africii de Sud a revenit in fruntea ierarhiei mondiale, detronand Irlanda, dupa succesul din sferturile Cupei Mondiale 2023 din Franta, cand a reusit sa elimine chiar reprezentativa tarii gazda cu 29-28, duminica seara, scrie AFP.Africa de Sud are acum 92,48 puncte, fiind urmata…

- La 90 de ani, Sir Michael Caine a anunțat ca se retrage din meseria de actor. Este pentru prima data cand spune concret acest lucru, dupa ce acum doi ani a precizat ca afirmațiile i-au fost interpretate greșit.„Tot spun ca ma voi retrage. Ei bine, acum o fac”, a declarat Michael Caine pentru postul…

- Mai mulți angajați din industria turismului anunța proteste in luna octombrie. Euronews.com a realizat o lista cu țarile unde angajații din aeroporturi vor fi in greva. Franța: Zboruri anulate de la Paris și Marsilia Autoritatea aviației civile din Franța a cerut companiilor aeriene sa anuleze vineri,…

- Autoritațile algeriene au inasprit masurile sanitare la granițele sale pentru a limita raspandirea ploșnițelor, dupa ce mai multe zone din Franța au fost invadate de insecte, potrivit BBC.

- Ponderea automobilelor electrice pe piata auto din Europa a depasit, pentru prima data, pragul de 20% in luna august, conform cifrelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit careia vanzarile de autoturisme in Europa au crescut pentru a 13-a luna consecutiv,…

- Selectionata Angliei a invins cu scorul de 34-12 (13-9) echipa Japoniei, duminica la Nisa, in fata a 30.500 de spectatori, facand astfel un pas spre calificarea in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de rugby din Franta.Englezii au inscris patru eseuri in partida de pe stadionul Allianz Riviera,…