Ambasadorul Chinei la ONU l-a acuzat marti pe presedintele Donald Trump ca "raspandeste un virus politic" cu "acuzatii nefondate" privind modul in care Beijingul a gestionat epidemia de COVID-19 in cadrul Adunarii generale a acestui for, relateaza AFP potrivit Agerpres. "La momentul in care comunitatea internationala se lupta cu adevarat dur impotriva COVID-19, SUA raspandesc un virus politic aici, la Adunarea generala", a declarat in fata presei Zhang Jun, pe marginea sesiunii anuale a acestei institutii la nivel de sefi de stat si de guvern.



In discursul sau din deschiderea marii…